鄭州銀行(06196)首季盈利11億人幣升5.4%，收入升1%

鄭州銀行(06196)(深:002936)公布，截至3月31日止第一季純利約10.7億元（人民幣．下同），升5.4%，每股盈利12分。



該集團指，營業收入35億元，升0.8%，加權平均淨資產收益率9.38%，升0.26個百分點。於3月底，不良貸款率1.69%，資本充足率11.46%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社29日專訊》