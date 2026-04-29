鄭州銀行(06196)首季盈利11億人幣升5.4%，收入升1%

鄭州銀行(06196)(深:002936)公布，截至3月31日止第一季純利約10.7億元（人民幣．下同），升5.4%，每股盈利12分。
該集團指，營業收入35億元，升0.8%，加權平均淨資產收益率9.38%，升0.26個百分點。於3月底，不良貸款率1.69%，資本充足率11.46%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇？】日本放寬武器出口限制，原則上允許出口具殺傷力武器，你認為中國會否推出強力反制措施？ ► 立即投票
29/04/2026 08:46
鄭州銀行(06196)(深:002936)公布，截至3月31日止第一季純利約10.7億元（人民幣．下同），升5.4%，每股盈利12分。
該集團指，營業收入35億元，升0.8%，加權平均淨資產收益率9.38%，升0.26個百分點。於3月底，不良貸款率1.69%，資本充足率11.46%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇？】日本放寬武器出口限制，原則上允許出口具殺傷力武器，你認為中國會否推出強力反制措施？ ► 立即投票
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N