招商銀行(03968)首季盈利升1.5%，淨息差同比降8個基點

招商銀行(03968)(滬:600036)公布，截至3月31日止第一季盈利約378.5億元（人民幣．下同），升1.5%，每股盈利1.49元。首季淨利差1.77%，淨利息收益率1.83%，按年分別下降5個基點和8個基點。



該集團指，營業收入869.5億元，升3.8%，淨利息收入556.42億元，增長4.99%；非利息淨收入313.1億元，增長1.87%；年化後歸屬於股東的平均總資產收益率和年化後歸屬於股東的平均淨資產收益率分別為1.14%和13.48%，按年分別下降0.07個百分點和0.65個百分點。加權平均淨資產收益率13.48%，跌0.65個百分點。



該集團指，於3月底，貸款和墊款總額約7.5萬億元，較去年末增長2.84%；客戶存款總額9.9萬億元，較去年末增長1.25%。不良貸款餘額698.58億元，較去年末增加16.52億元；不良貸款率0.94%，與去年末持平；撥備覆蓋率387.76%，較去年末下降4.03個百分點；貸款撥備率3.63%，較去年末下降0.05個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社29日專訊》