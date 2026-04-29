華寶國際(00336)附屬華寶香精首季盈利4462萬人幣，跌9%，收入升14%

華寶國際(00336)公布，附屬公司華寶股份(深:300741)截至3月31日止第一季盈利約4462萬元（人民幣．下同），跌8.5%，每股盈利7分，扣除非經常性損益之純利2764萬元，跌24%。
該集團指，華寶香精營業收入3.6億元，升13.6%，加權平均淨資產收益率0.65%，跌0.07個百分點。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社29日專訊》
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29/04/2026 08:41
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該集團指，華寶香精營業收入3.6億元，升13.6%，加權平均淨資產收益率0.65%，跌0.07個百分點。
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《經濟通通訊社29日專訊》
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