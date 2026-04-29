中國石化(00386)首季盈利增長27%，原油價升帶來庫存增利

中國石化(00386)(滬:600028)公布，截至3月31日止第一季按國際會計準則的股東應佔利潤達177.39億元（人民幣．下同），按年增長26.9%。若按中國會計準則，第一季盈利約170億元，升28.2%，每股盈利14.1分，扣除非經常性損益之純利170.9億元，升29%。



該集團指，營業收入7067億元，跌3.9%，加權平均淨資產收益率2.04%，升0.44個百分點。盈利上升主要是原油價格上行帶來庫存增利，以及煉油副產品價差好轉等因素影響。



*首季油氣產量升0.4%*



該集團指，首季油氣產量1.3億桶油當量，增長0.4%，其中，原油產量6980萬桶，升0.4%，天然氣產量3700億立方英尺，升0.4%，一季度勘探及開發板塊息稅前利潤130.47億元，加工原油6202萬噸，生產成品油3806萬噸，增長2.3%。煉油板塊息稅前利潤189.36億元，但化工板塊息稅前虧損13.34億元。一季度資本支出251.68億元。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社29日專訊》