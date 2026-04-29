先導智能(00470)首季盈利4億人幣，升11%，收入升19%

先導智能(00470)(深:300450)公布，截至3月31日止第一季盈利約4億元（人民幣．下同），升11%，每股盈利26分，扣除非經常性損益之純利4億元，升11.4%。
該集團指，營業收入36.9億元，升19.11%，加權平均淨資產收益率3.03%，跌0.07個百分點。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社29日專訊》
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29/04/2026 08:41
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該集團指，營業收入36.9億元，升19.11%，加權平均淨資產收益率3.03%，跌0.07個百分點。
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