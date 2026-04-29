中偉新材(02579)首季盈利5.6億人幣升81%，收入升46%

中偉新材(02579)(深:300919)公布，截至3月31日止第一季盈利約5.6億元（人民幣．下同），升80.5%，每股盈利52分，扣除非經常性損益之純利5.2億元，升97%。



該集團指，營業收入157.5億元，升46%，加權平均淨資產收益率2.29%，升0.77個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社29日專訊》