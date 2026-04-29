復星醫藥(02196)首季盈利8.7億人幣升14%，收入升7%

復星醫藥(02196)(滬:600196)公布，截至3月31日止第一季盈利約8.7億元（人民幣．下同），升13.9%，每股盈利33分，扣除非經常性損益之純利5億元，升22%。



該集團指，營業收入101億元，升6.9%，加權平均淨資產收益率1.78%，升0.17個百分點。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社29日專訊》