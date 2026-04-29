《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(28日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|2484.73
|兆易創新
|(603986)
|2350.80
|亨通光電
|(600487)
|1825.07
|貴州茅台
|(600519)
|1729.05
|中國船舶
|(600150)
|1726.72
|工業富聯
|(601138)
|1686.75
|寒武紀
|(688256)
|1659.92
|中天科技
|(600522)
|1568.71
|海光信息
|(688041)
|1487.40
|中微公司
|(688012)
|1386.34
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|8435.79
|中際旭創
|(300308)
|5540.00
|新易盛
|(300502)
|3590.30
|陽光電源
|(300274)
|3344.30
|立訊精密
|(002475)
|2646.50
|北方華創
|(002371)
|2062.30
|東山精密
|(002384)
|2037.97
|天孚通信
|(300394)
|1806.41
|長川科技
|(300604)
|1531.92
|光迅科技
|(002281)
|1510.06
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》
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