【中美關係】王毅晤美國參議員代表團：讓中美關係真正穩下來、好起來

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中國外交部長王毅7日在北京會見來華訪問的美國國會參議員代表團戴安斯一行。王毅表示，中方對美政策一以貫之，兩國應以相互尊重為基石，以和平共處為準則，以合作共贏為目標，探索出一條大國正確相處之道，共同為世界和平與穩定作出貢獻。一年多來習近平主席同特朗普總統多次通話會晤，在關鍵時刻校準了兩國關係方向。中方願同美方共同落實好兩國元首重要共識，讓中美關係真正穩下來、好起來，造福兩國，惠及世界。



王毅說，此訪是特朗普就任以來首個訪華的美國國會兩黨參議員代表團，具有重要象徵意義。希望代表團通過此訪感受中國發展新氣象，搭建溝通新橋樑，探討合作新領域，為中美關係穩定健康可持續發展增添新動力。



*應尋求「和而不同」，做夥伴而不是對手*



王毅說，要真正找到中美兩個大國正確相處之道，關鍵是持續不斷解決彼此認知問題，扣好兩國關係「第一粒紐扣」。中美兩國社會制度和發展道路不同，但都源於各自歷史文化積澱，都是本國人民的選擇。萬物並育而不相害，中美應共同尋求「和而不同」，做夥伴而不是當對手。中國不會走國強必霸的老路，將堅持和平發展，堅定走中國特色社會主義道路。希望美方客觀看待中國，樹立理性對華認知，切實尊重中國核心利益，妥善管控分歧，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，向世界發出更多積極和正面的信號。



美方人士分享了訪華感受和對美中關係發展看法。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》