《駐京專電》外匯局廣東省分局在南沙、橫琴推出兩項便利化政策試點

國家外匯管理局廣東省分局稱，近期在廣東自貿區廣州南沙新區片區、珠海橫琴新區片區開展進一步便利資本項目結匯資金使用、優化外匯NRA帳戶（即境外機構的境內外匯帳戶）退匯資金流程兩項便利化政策試點。



進一步便利資本項目結匯資金使用試點，允許在南沙、橫琴片區內的非金融企業資本金、外債項下外匯收入以及其結匯所得人民幣資金，在遵循真實原則情況下，可用於非關聯企業借款。



優化外匯NRA帳戶退匯資金流程試點，允許外匯NRA帳戶向境內帳戶支付的資金因某些客觀因素導致退回時，結匯銀行可將資金暫存內部帳戶，24小時內（遇節假日順延）仍未解決的再購匯原路退回。退匯資金流程優化後，企業操作更加靈活，可以避免因客觀因素退匯帶來的匯兌損失。



2022年1月，廣州南沙自貿片區作為全國首批4個試點地區之一，已經率先開展了擴大資本項目收入使用範圍試點。截至2026年一季度末，廣州南沙自貿片區已有30家企業合計開展80筆試點業務，試點金額5.46億美元。珠海橫琴自貿片區成為繼廣州南沙自貿片區後，國家外匯管理局廣東省分局轄內第二個獲批開展擴大資本項目收入使用範圍試點的區域。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》