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08/05/2026 09:29

《駐京專電》衛健委等八部門推16條措施，提高兒科供藥用藥能力

　　國家衛健委等八部門7日公布《關於改革完善兒童用藥供應保障機制的實施意見》。實施意見提出包括完善兒童用藥研發創新機制、完善兒童用藥臨床應用指導原則、優化兒童用藥配備管理、加強兒童合理用藥管理、加大兒科藥學服務供給等16條具體措施，更好滿足兒童疾病防治用藥需求，全面提高兒科供藥用藥能力。

*對臨床必需、易短缺的兒童用藥完善採購政策*

　　其中提出，深化兒童用藥產業鏈供應鏈韌性。接續實施醫藥工業高質量發展行動，增強兒童用藥及適宜劑型、規格的供給能力。支持小品種藥（短缺藥）集中生產基地的定點生產品種納入更多兒童用藥。採取相對集中生產的方式保障供應，對臨床必需、易短缺的兒童用藥完善採購政策，調動企業生產和配送積極性。

　　不斷豐富中央和地方兩級儲備中的兒童用藥，持續加強兒童用藥生產監測及兒童用藥專用輔料等要素保障，提升兒童用藥供應保障能力。季節性傳染病流行高發期間，完善協同監測、信息共享、預警應對機制，加強抗病毒、解熱鎮痛等兒童常用藥品供應保障。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》

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