《中國要聞》瀏陽煙花廠爆炸增至37死1失聯，8人涉重大責任事故罪被傳喚

湖南省長沙瀏陽「5．4」事故處置工作組今日通報，瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司5月4日發生的爆炸事故，截至今日12時，已造成37人死亡、1人失聯，在醫救治51人（其中重症5人）。目前，現場搜救工作已基本結束。公安機關已對涉嫌重大責任事故罪的8人傳喚到案。



通報稱，事故暴露出一些地方和單位安全發展理念樹得不牢、安全生產責任落實不到位等突出問題。湖南已於5日召開全省安全生產工作視頻會議，迅速在全省開展安全生產風險隱患大排查大整治，從源頭上防範化解安全風險。



*湖南省委書記：全力配合國務院調查組工作*



湖南省委書記沈曉明今日主持召開調度會，聽取瀏陽華盛煙花廠爆炸事故有關進展情況匯報。會議指出，此次事故造成重大人員傷亡，代價極為慘重，教訓極其深刻。全省上下要全力配合國務院事故調查組開展工作。會議並強調，要繼續做好搜救和醫療救治工作，加強事故現場管控，嚴防次生災害發生。要統籌抓好面上安全穩定工作，採取有力舉措，堅決守住不發生影響社會穩定的風險底線。要迅速開展全省安全生產隱患大排查大整治。



最高人民檢察院已於7日決定對湖南瀏陽煙花爆炸重大責任事故一案掛牌督辦。另據《央廣》報道，爆炸現場餘廢生產藥物與煙花成品、半成品的轉移處置工作，截至5月7日晚已基本完成。

《經濟通通訊社8日專訊》