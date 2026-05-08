《神州頭條》財經報章頭版摘要：4月外儲重上3.4萬億美元

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



從2025年財報看上市公司新亮點

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A股上市公司年度「成績單」近日出爐，滬、深、北三家證券交易所超5500家上市公司公布了2025年財報。這份年度答卷清晰顯示：上市公司群體「穩」的態勢持續鞏固，「新」的動能日益壯大，「進」的步伐不斷加快，為中國經濟社會高質量發展提供堅實支撐、注入強勁動能。



4月末中國外匯儲備規模增至34105億美元

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5月7日，國家外匯管理局發布的數據顯示，截至4月末，中國外匯儲備規模為34105億美元，較3月末上升684億美元，升幅為2.05%。



離岸人民幣對美元匯率大幅走強，創逾三年新高

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5月7日，人民幣對美元匯率大幅走強。離岸人民幣對美元匯率升破6.80元這一重要關口，在岸人民幣對美元匯率同樣表現強勢，距離升破6.80元關口僅一步之遙。這兩項數據均創2023年3月以來新高。





《上海證券報》



4月末中國外儲規模升至3.4萬億美元，人行黃金儲備「十八連增」

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國家外匯管理局5月7日發布的數據顯示，截至2026年4月末，中國外匯儲備規模為34105億美元，較3月末上升684億美元，升幅為2.05%，為近28個月以來的最大環比增幅。



歐盟禁止對使用中國逆變器項目提供資金支持，商務部：拒絕接受並堅決反對

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商務部新聞發言人7日表示，歐盟在沒有任何實際證據的情況下，首次將中國劃定為所謂「高風險國家」，並以此為由禁止對使用中國逆變器的項目提供資金支持，這是對中國的污名化行為，且對中國產品構成不公平、歧視性待遇。中方拒絕接受，並堅決反對。



債市「科技板」落地一周年：發行規模快速擴容，更好服務科技創新

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債券市場「科技板」運行已滿一周年。一年間，科技創新債券成為債券市場服務科技金融的重要抓手，既拓寬了科技型企業、金融機構和股權投資機構的融資渠道，也引導更多長期資金、社會資本流向科技創新領域。





《證券時報》



美麗中國建設考核辦法出台，五大維度評價地方政績

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近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《美麗中國建設成效考核辦法》，設置五大考核維度，構建起覆蓋責任、目標、任務、績效、民意的全鏈條考核體系。包括考核美麗中國建設年度主要目標完成情況，包括大氣環境、水和海洋生態環境、土壤生態環境、固體廢物污染防治和生態質量狀況以及年度目標完成情況等。



投入近2萬億研發，上市公司扛起科技創新半壁江山

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在近日披露收官的A股上市公司2025年年報中，研發投入一項彰顯了企業創新動能的質變。1.93萬億元(人民幣．下同)的研發投入、2.64%的研發強度、49%的全社會研發支出佔比--是中國經濟的強勁脈動，是科技敘事「向新而行」的底氣。



4月外儲重上3.4萬億美元，人行增持黃金不停步

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國家外匯管理局5月7日發布的最新統計數據顯示，截至4月末，中國外匯儲備規模為34105億美元，較3月末上升684億美元，升幅為2.05%。目前，中國外匯儲備規模保持在十年來規模水平高位。截至4月末，官方黃金儲備為7464萬盎司，較上月末增加26萬盎司。這是自2024年11月以來連續第18個月增持黃金。