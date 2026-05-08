《鍾之日記》恒指回吐，快手炒上

5月8日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：平收。



市場持續關注美伊談判進展與霍爾木茲海峽局勢，隔夜美股三大指數收黑。港股連升兩日後回吐，恒指低開逾200點。盤中科網股多數下跌，快手(01024)及百度(09888)有利好加持，逆市上揚。恒指全日收報26393，跌232點或0.9%，主板成交近2798億元。全周計恒指累升617點或2.39%，結束連跌兩周趨勢。



*滬指平收，按周漲1.6%連升五周*



滬深股市今日調整，滬綜指平收，報4179.95點，本周仍升1.6%，並錄得連漲五周；深成指今日收低0.5%，創業板指也跌0.96%。滬深兩市成交額3.05萬億人民幣，連續三個交易日突破3萬億元本月中，較上一個交易日縮量954億元或約3%。



在地緣局勢緩和以及全球科技熱潮的提振下，A股科技股本周領漲，半導體板塊全周升5.2%，人形機器人概念飆7%。美國與伊朗7日相互開火，對脆弱的停火協議構成考驗；不過伊朗表示局勢已恢復正常，美方則稱不打算升高事態。美國總統特朗普表示，停火協議仍然有效，並試圖淡化此次交火。



下周習特會料按計劃登場，美國方面放出消息，將率領一支規模較小的美國企業代表團訪華。據報白宮的邀請名單上包括英偉達、蘋果、高通、花旗集團以及波音的CEO。英偉達CEO黃仁勳已經表態，如果受到邀請非常樂意隨特朗普訪華。



另外，海關總署將於周六（9日）公布4月進出口數據，路透綜合逾20家機構預估中值顯示，中國4月以美元計價出口同比增速料回升至7.9%；進口同比有望延續兩位數增長，但增速料放緩至15.2%，當月貿易順差預計擴大至833億美元。



*可靈AI推原生4K視頻，快手升近一成*



快手(01024)股價連升三日，繼昨日大漲超7%後，今日再升9.4%，報52.95元，領漲藍籌。



消息面上，可靈AI在視頻3.0系列模型中推出原生4K直出功能，支持一鍵生成院線級質感視頻，為業內首個支持原生4K直出的視頻模型。該功能面向影視及廣告等專業視頻行業客戶，可在毋須複雜後期處理的情況下，直接輸出高分辨率畫面，實現影視工業級視覺效果。



AI業務的強勁表現，亦體現於快手近日發布的2025年度ESG（環境、社會及管治）報告。報告顯示，2025年可靈AI累計生成視頻數超過6億，創作者規模突破6000萬；快手電商的商品發布AI智能輔助環節累計避免超267萬個商品下架，為商家挽回GMV超3800萬元人民幣。



報告強調，作為快手可持續發展能力升級的重要工具，AI正持續進入內容創作、廣告主和電商商家經營提效，以及數據中心節能、數據安全、反洗錢、招聘公平與風險治理等多個場景。



花旗發表研報指出，可靈AI潛力巨大，給予快手「買入」評級，目標價72元。快手將於5月底公布2026年首季業績，該行預期，公司收入及經調整盈利大致符合市場共識。受2025年第四季度電商行業新稅務政策影響，該行維持此前對於首季GMV增長將放緩至高單位數的預測。



*百度漲近6%，旗下崑崙芯啟動科創板IPO輔導*



中證監文件顯示，百度(09888)旗下崑崙芯於4月29日在北京證監局辦理上市輔導備案登記，擬首次公開發行股票並在科創板上市，輔導機構為中金(03908)。



崑崙芯前身為百度智能芯片及架構部，於2021年完成獨立融資。輔導備案報告顯示，百度（中國）有限公司持有公司57.67%股份，為其控股股東。



百度今年1月公告稱，崑崙芯已透過其聯席保薦人以保密形式向香港聯交所提交上市申請表格，以申請批准崑崙芯股份於港交所主板上市及買賣。據內媒引述知情人士報道，崑崙芯仍在正常推動港股上市進程。



報道指出，科技企業在港股上市前後同步推進A股輔導備案，已成為行業普遍做法。此前，智譜(02513)、壁仞科技(06082)等公司亦有類似安排，相關工作均按既定計劃推進。



業內分析人士指出，提前布局A股輔導備案，既可保留未來境內融資的靈活性，也體現了對國內資本市場的長期信心。



半導體勢頭正盛，百度受消息提振今日大漲5.75%，收報145.2元，為表現第二佳藍籌。



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