《中國要聞》工信部批覆6G技術試驗頻率：支持在部分地區開展試驗

工信部微信公眾號「公信微報」今日發文稱，工信部近日向IMT-2030（6G）推進組批覆6GHz頻段6G試驗頻率使用許可，支持其在部分地區開展6G技術試驗，面向國際電信聯盟確定的6G典型場景與關鍵性能指標，開展技術研發攻關和測試驗證。
據介紹，此次批覆將進一步推動中國6G技術研發、標準研制與產業化進程。
《經濟通通訊社8日專訊》
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08/05/2026 09:52
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據介紹，此次批覆將進一步推動中國6G技術研發、標準研制與產業化進程。
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