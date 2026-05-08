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08/05/2026 11:31

《中國要聞》胖東來否認提價套補貼、價格欺詐：低價屬階段性促銷

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 王海指控胖東來提價套取補貼、涉嫌價格欺詐
▷ 胖東來稱低價屬階段性促銷，遵循廠家指導價
▷ 海信空調價格2190元漲至2590元，補貼後實付增11.5元

　　內地知名打假人王海近日在網絡平台發文，質疑胖東來在參與國家家電補貼活動中，通過提前提價的方式，變相套取財政補貼，涉嫌價格欺詐。

　　王海提供的證據顯示，一名消費者於2026年1月8日在胖東來以2190元（人民幣．下同）的價格購買了一台海信空調，十天後同型號產品漲價至2590元。新價格雖能有388.5元國家補貼，但實付金額卻比之前高出11.5元。王海據此認為，商家藉提價「吃掉」政策紅利，使國家補貼變相轉化為商家利潤，並指該型號產品在其他電商平台的定價低於胖東來，質疑其以虛高價格作為補貼基數，消費者未能真正受惠。

*胖東來：始終遵循廠家指導價和限價政策*

　　胖東來今日就此事發布說明稱，胖東來電器部每台售價2190元的海信空調屬於部門與廠家特批的特惠商品，屬於階段性的促銷政策，2025年11月之前，該款空調售價一直為每台2690元，調價至2590元是執行的廠家最低限價，不存在故意提高價格、虛高補貼價格、套取國家補貼資金的問題。

　　針對王海提及的線上價格差異問題，說明指出，2026年1月海信官方旗艦店的活動指導價為2599元。而胖東來的實體店售價為2590元，實際比官方線上渠道還便宜9元。胖東來強調，商場定價始終嚴格遵循廠家指導價和限價政策。各線上平台會根據不同時期推出不同補貼優惠券，價格受活動規則、補貼方式及渠道差異等多種因素影響，出現波動屬於市場常態。
《經濟通通訊社8日專訊》

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