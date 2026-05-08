《神州券商》中證協啟動「金融五篇大文章」試評價，新增居民財富管理指標

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據《中國證券報》報道，中國證券業協會日前正式啟動2026年證券公司做好金融「五篇大文章」試評價工作。前期，中證協研究修訂了《證券公司做好金融「五篇大文章」專項評價辦法（試行）》，並於2026年3月就修訂稿向全行業廣泛徵求了意見。對比此前的徵求意見稿，此次試評價的正式指標在數量由13項增至14項，評價總分保持不變。



*「服務居民養老」指標統計範圍擴大*



據了解，此次試評價在「普惠金融」大類指標下增設「服務居民財富管理」指標，明確將券商服務居民財富管理及中長期資金入市的衍生品交易業務規模納入統計。與此同時，「養老金融」大類指標下的「服務居民養老」指標統計範圍進一步擴大，除代銷個人養老金基金產品（Y份額）的保有規模外，還納入券商代銷的個人養老金基金對應養老目標基金產品（A、C份額）的保有規模增長金額。



*科技領域兩項關鍵指標統計口徑優化*



此外，「科技領域股權融資」和「科技領域併購重組交易」兩項關鍵指標的統計口徑亦有所優化，徵求意見稿中分別擴展至境內企業赴境外上市項目以及跨境併購項目。同時，中證協統一了券商服務科技型企業跨境股權融資/大資產重組交易的金額及家數折算標準：境內企業赴境外上市項目由境內券商的境外關聯公司聯合主承銷或擔任保薦人的，以及境內上市公司收購境外標的由境內券商境外關聯公司擔任財務顧問的，相關金額與家數均按統一標準計算。

《經濟通通訊社8日專訊》