《中國監管》新能源車被遠程「鎖電」再掀關注，8車企曾被約談、3家被立案

新能源汽車OTA（遠程升級）「鎖電」問題近期再度引發關注，多家內媒今日重提《央視網》4月的報道指，3月時央視梳理數據發現，全國12315平台關於車企OTA鎖電的投訴超過1.2萬件，同比上漲273%，最終8家車企被監管部門約談，3家因違規被立案調查，2家車企撤回爭議升級包並承諾恢復性能。



據介紹，「鎖電」指的是部分車企未經消費者同意，通過OTA遠程升級或到店軟件更新等方式，私自修改車輛電池管理系統的參數，限制動力電池充電的上限、放電深度、充放電功率等，導致續航縮水、充電變慢、性能下降等情況。



央視報道引述某新能源車企電池前BMS算法工程師指出，根據國家規定，8年/12萬公里電池衰減超過20%需要免費更換，但車企鎖電後，電池實際可用容量下降，充放電循環次數減少，衰減速度就明顯放緩，可大幅減少質保期內換電池的支出。按車企一年銷量達百萬級別計算，一次鎖電可每年節省數十億元。



此外，還有車企會將標配的高功率或長續航模式先「鎖電」，後轉為付費訂閱，開闢售後盈利渠道。不論如何，鎖電的本質都是將成本與風險轉嫁給車主，「明顯觸碰了法律紅線」。今年3月，工信部、市監總局就聯合發布了《關於規範新能源汽車遠程在線升級(OTA)行為的通知》，進一步明確嚴禁靜默強制升級、嚴禁鎖電降配、嚴禁掩蓋缺陷逃避召回、全量備案接受監管。

《經濟通通訊社8日專訊》