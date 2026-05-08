【數據前瞻】春節擾動消退，內地4月出口增速料升至7.9%，進口維持兩位數增長

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中國海關總署將於周六（9日）公布4月進出口數據。據《路透》綜合逾20家機構預估中值顯示，鑒於地緣政治事件背景下外需保持韌性，並且春節擾動因素消退，中國4月以美元計價出口同比增速料從2.5%回升至7.9%；進口同比有望延續兩位數增長，但料從27.8%放緩至15.2%，當月貿易順差預計從511.3億美元擴大至833億美元。



*花旗：AI半導體需求為驅動進口主要因素*



投行花旗在報告中稱，出口活動有望從春節偏晚造成的擾動中恢復，工業品再通脹也推升了出口價格，中國出口動能得以延續，預計4月出口同比增速回升至7.0%。進口方面，花旗預計4月同比增速維持在15%的較高水平，人工智能相關的半導體需求激增或為主要驅動因素，韓國4月對華出口同比大增62.5%即為例證。此外，大宗商品價格維持高位也推動進口額增長。



高盛預計，中國4月出口同比增速加快至12%，進口增速則放緩至20%，今年4月工作日天數比去年同期少一天，可能拖累進口同比增速。



*浙商證券：三大產業支撐進出口「雙增」*



浙商證券宏觀研究團隊亦指出，外需延續較快增長，預計4月出口同比增長8.9%、進口同比增長12.4%。三大產業邏輯支撐中國進出口「雙增」，一是AI產業革命背景下，中國受益於半導體「加工貿易」；二是一帶一路助力新興市場經濟建設；三是美伊衝突帶來的能源衝擊，直接利好中國優勢產業「新三樣」產品出口。



從外需跟蹤指標看，與中國出口走勢關聯度較高的摩根大通全球製造業PMI（採購經理人指數）4月升至52.6，創逾四年來新高；全球貿易風向標--韓國4月出口同比激增48.0%，受芯片熱潮推動。



從國內先行指標看，中國4月官方製造業PMI連續第二個月處擴張區，新出口訂單指數回到榮枯線上方；至於4月RatingDog中國製造業PMI升至52.2，為2020年12月以來最高。



美國總統特朗普預定5月14日至15日訪問北京，與中國國家主席習近平舉行會晤。花旗認為，此訪料將以地緣政治議題為主導，經濟議程或有助於鞏固中美雙邊關係的短期企穩態勢，但無法扭轉結構性阻力。

《經濟通通訊社8日專訊》