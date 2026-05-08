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AH股新聞

08/05/2026 14:38

《中美關係》路透：特朗普擬率領較小規模企業代表團訪華

　　據《路透》援引消息人士報道，白宮已邀請一個規模縮小的企業CEO代表團，下周隨總統特朗普訪問中國，情況反映出政府內部對華經濟政策的分歧，以及外界對此次峰會的有限期待。

*擬邀12家企業代表，規模遠小於2017年*

　　報道指，不同於特朗普2017年訪華時率領29名重量級企業高層隨行，消息人士表示，白宮與財政部此次考慮邀請約12家美國企業的代表。

　　據Semafor報道，邀請名單上的高管包括英偉達、蘋果、高通、花旗集團以及波音的CEO。他們將出席由中國國家主席習近平為特朗普舉行的國宴。

*邀請時間倉促，凸顯美國政府內部分歧*

　　消息人士又稱，邀請函的發出時間異常倉促，部分原因是政府內部對代表團的規模以及邀請對象存在分歧。《路透》先前報道，中美元首峰會原定於3月舉行時，美國貿易代表格里爾曾不願率領高規格CEO代表團訪華，以將焦點集中在「受控的貿易」上。

　　策略師表示：「派遣一支規模較小、且與實際讓步及談判要點相符的CEO代表團是合理的。格里爾似乎非常注意不要把預期設定得太高。」

　　英偉達CEO黃仁勳表示，如果受到邀請，他非常樂意隨特朗普訪華。消息人士表示，其他被納入考慮的企業還包括美國主要牛肉和大豆生產商。
《經濟通通訊社8日專訊》

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