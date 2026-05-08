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08/05/2026 11:51

【ＡＩ】AI終端智能化分級國標出爐：L1-L4級，暫涵蓋手機、電腦、眼鏡等7類產品

　　據《央視新聞》報道，工業和信息化部、國家市場監督管理總局、商務部等部門今日聯合發布《人工智能終端智能化分級》(GB/Z177-2026)系列國家標準(下稱《標準》)。《標準》涉及移動終端、微型計算機、電視、眼鏡、汽車座艙、音箱、耳機等多種智能終端產品。

　　《標準》採用「2+N」架構，「2」是指《第1部分：參考框架》和《第2部分：總體要求》。這兩部分明確了智能化的概念、等級劃分和測試方法；終端智能化的分級體系，從L1響應級、L2工具級、L3輔助級到L4協同級，智能化水平依次提高。其中，L4協同級將根據產業發展水平，在後續修訂中進一步明確和完善。

　　「N」是面向手機、電腦、電視、眼鏡、汽車座艙、音箱、耳機等不同產品的具體標準。首批標準包括7個品類，後續將推進其他品類標準研製。

　　據《IT之家》指出，《標準》的具體內容暫未在全國標準信息公共服務平台公布，不過可以看到主要起草單位包括小米、榮耀、華為、OPPO、聯想、vivo、科大訊飛等。
《經濟通通訊社8日專訊》

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