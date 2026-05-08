台積電4月營收4107億新台幣，環比下降1%，同比增長17.5%

台積電今日公布，4月合併營收約為4107.3億元新台幣，與今年3月相比減少了1.1%，與2025年同期相比則實現了17.5%的增長。



累計數據方面，2026年1月至4月，台積電合並營收共計約為1.54483萬億元新台幣，相較2025年同期增幅達到29.9%。這一增長態勢延續了台積電在今年前幾個月的穩健表現。

《經濟通通訊社8日專訊》