《Ａ股行情》A股三大指數集體低開，滬綜指低開0.39%

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本已緩和的中東局勢再趨緊張，美、伊軍隊周四夜間在霍爾木茲海峽交火，美方稱起因是美軍驅逐艦在海峽航行期間遭伊朗攻擊。美國總統特朗普之後接受媒體訪問時形容此為「輕輕一碰」，稱與伊朗的停火「仍然有效」；伊朗國營媒體亦稱情況恢復正常。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.39%，報4163.85點，深成指低開0.78%，創業板指低開1.07%。



美國總統特朗普下周訪華行程據悉將如期推進。中美兩國領導人定於5月14日至15日舉行面對面會談，此次會晤已因伊朗戰爭而改期過一次。儘管北京對峰會態度謹慎，但中方並未公開要求推遲。據知情人士透露，中方仍對在美伊衝突未平息前推進此次訪問持謹慎態度。白宮一位要求匿名的官員表示，目前行程尚未發生變動。



此外，據《Semafor》報道，特朗普政府正邀請英偉達(Nvidia)(US.NVDA)、蘋果、埃克森美孚、波音、高通、黑石集團、花旗集團和Visa等大型企業的首席執行官，隨同總統出訪中國。波音CEO奧特伯格今年4月曾表示，公司期望特朗普政府能協助促成一份中國大訂單。



值得留意，人民銀行公布，截至4月末中國黃金儲備為7464萬盎司，較3月末的7438萬盎司增加26萬盎司，為連續第18個月增持黃金。另外，人行今日進行5億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場無逆回購到期，即今日淨投放5億元。

《經濟通通訊社8日專訊》