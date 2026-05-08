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AH股新聞

08/05/2026 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收低0.43%，半導體領跌，機器人逆市升

　　A股三大指數陷入調整，滬綜指半日收低0.43%報4162.27點，深成指跌0.94%，創業板指挫0.98%。滬深兩市上午成交19664億元（人民幣．下同），較上個交易日減160億元或0.8%。

　　隨著中東局勢出現新的不確定性，風險情緒被打壓，高位的科技股遭遇逆風。A股半導體領跌，板塊跌幅超3%。華虹公司(滬:688347)收挫6.5%，寒武紀(滬:688256)跌5.8%，海光信息(滬:688041)跌5.6%。美國與伊朗周四（7日）相互開火，對雙方已持續一個月的停火構成迄今最嚴峻的考驗；不過伊朗表示局勢已恢復正常，美方則稱不打算升高事態。

　　至於人形機器人概念逆風走強，恒鋒工具(深:300488)升20%封板，三瑞智能(深:301696)上午漲13.3%。消息上，據海關最新數據，2026年一季度，各類單獨列名的機器人合計出口額達113.2億元，產品銷售至全球148個國家和地區。其中，清潔機器人出口貨值達77.5億元，佔機器人出口總值的68.5%；工業機器人出口達31.6億元，同比增長42%。
《經濟通通訊社8日專訊》

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