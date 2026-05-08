《Ａ股行情》滬綜指今平收，本周揚1.6%，連漲五周

滬深股市今日調整，滬綜指平收，報4179.95點，本周仍升1.6%，並錄得連漲五周；深成指今日收低0.5%，創業板指也跌0.96%。滬深兩市成交額3.05萬億（人民幣．下同），連續三個交易日突破3萬億元，較上一個交易日縮量954億元或約3%。
在地緣局勢緩和以及全球科技熱潮的提振下，A股科技股本周領漲，半導體板塊全周升5.2%，人形機器人概念飆7%。美國與伊朗7日相互開火，對脆弱的停火協議構成考驗；不過伊朗表示局勢已恢復正常，美方則稱不打算升高事態。美國總統特朗普表示，停火協議仍然有效，並試圖淡化此次交火。
下周習特會料按計劃登場，美國方面放出消息，將率領一支規模較小的美國企業代表團訪華。據報白宮的邀請名單上包括英偉達、蘋果、高通、花旗集團以及波音的CEO。英偉達CEO黃仁勳已經表態，如果受到邀請非常樂意隨特朗普訪華。
另外，海關總署將於周六（9日）公布4月進出口數據，路透綜合逾20家機構預估中值顯示，中國4月以美元計價出口同比增速料回升至7.9%；進口同比有望延續兩位數增長，但增速料放緩至15.2%，當月貿易順差預計擴大至833億美元。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4871.91
|-0.58
|上證指數
|4179.95
|0.00
|13316.70
|深證成指
|15563.80
|-0.50
|17168.70
|創業板指
|3796.13
|-0.96
|科創50
|1640.46
|-2.29
|B股指數
|283.27
|+0.36
|1.51
|深證B指
|1177.03
|-0.25
|0.60
《經濟通通訊社8日專訊》
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