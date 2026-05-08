《香江策論－張憶東》夏日寒風，方顯英雄本色－－2026年夏季投資策略報告

第一部分：海外流動性全景分析－－美聯儲政策搖擺；香港資金面偏鬆，解禁或擾動



美聯儲政策分歧加劇，鷹鴿博弈升溫，激進降息派主導力不足，夏季市場波動加大。下半年有望降息1-2次，若美股夏季大幅回調，三季度或提前啟動「預防式降息」。10年期美債二季度4.0%以上高位震盪，四季度有望向下突破4%。美元短期98-102相對強勢，主因經濟強於歐日且油價支撑；中期走弱概率大，人民幣震盪升值趨勢不變。香港宏觀資金面溫和寬鬆，但6-7月解禁高峰帶來流動性擾動。南向資金前4月淨流入超2700億港元，外資回流71億港元，IPO市場保持高熱度。



第二部分：中美經濟深度比較－－K型經濟下的表象和內核



美國：AI支撑軟著陸，呈現繁榮數字表象。消費與就業趨弱，通脹受中東戰爭後遺症及高油價擾動維持黏性，下半年溫和向下。美股一季報盈利上修，二季度警惕下修風險，私募信貸風險成為美國經濟尾部風險。



中國：一季度GDP同比增長5.0%，寬貨幣轉向寬信用。新質生產力成為核心引擎，半導體、新能源、人工智能等領域盈利增速顯著高於市場平均，推動經濟結構優化。



第三部分：投資策略與配置建議－－科技長牛的夏天，尋找時代贏家



全球配置從「美元獨大」轉向「多元配置」，兼顧安全與效率。5-12月逢低做多中國資產，超配A股與港股，標配長端美債、美股與黃金，低配美元現金。夏季A股呈N型走勢，為秋季行情蓄勢；三大變量：中美關係階段性波折、美伊衝突及新興市場風險、AI應用落地進度。中長期採用SMART框架：安全資產（能源/資源/黃金）+製造出海+硬科技。港股處於「估值窪地+資金流入+盈利改善」三重共振，恒指前瞻PE約10倍，遠低於標普500的21倍和滬深300的13倍，折價處於歷史極端水平。夏季宜「防守反擊」，聚焦新科技成長、高股息紅利、價值成長三條主線。2026年IPO募資或破3000億港元，全年解禁高峰或觸發風格從成長轉向業績叙事。



結語：在歷史的轉彎處，與時代同行



滄海橫流，方顯英雄本色。全球經濟從「單極」走向「多極」，美元信用裂痕、人民幣國際化提速、中國科技自立自強加快。中國資產政策底、經濟底已過，盈利星火燎原，價格重估只是時間問題。2026年5-9月是逢低配置核心資產的關鍵窗口，戰略堅定做多，最大風險是踏空。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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