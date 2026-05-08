《中俄關係》外交部：中國駐俄使館代表將出席俄羅斯勝利日閱兵

俄羅斯將於9日在莫斯科舉行勝利日閱兵儀式，俄方此前宣布將有外國賓客出席此次活動。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問及此事時表示，「據我了解，中國駐俄羅斯使館代表將應邀出席」。

《經濟通通訊社8日專訊》