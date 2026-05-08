中國外交部回應英方裁定港駐倫敦經貿辦案2被告罪成：典型政治鬧劇，已提嚴正交涉

英國倫敦中央刑事法院周四裁定，兩名男子涉嫌代表香港當局並為中國政府在英國監視香港知名民主活動人士，違反英國《國家安全法》，「協助外國情報機構」罪名成立，將於日後宣判。對此，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中方已經多次就有關案件表明了原則立場。英方以「莫須有」的罪名抓捕和起訴在英的中國公民，濫用法律，操弄司法程序定罪，公然為反中亂港分子站台，對中方進行無理指控和污衊抹黑，是典型的政治鬧劇。中方對此予以強烈譴責和堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。



*中方促英方停止為反中亂港分子撐腰打氣*



林劍並強調，中方敦促英方糾正錯誤做法，停止反華的政治操弄，停止為反中亂港分子撐腰打氣，維護中英關係來之不易的良好發展勢頭。



據外媒報道，兩名被告分別為65歲的袁松彪與38歲的衛志樑，均持有中英雙重國籍。兩人被控在2023年12月至2024年5月期間，對特定目標實施監視，從而協助外國情報機構。據了解，袁松彪為香港退休高級警司，案發時為港府駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理，衛志樑則是前英國邊境人員。兩人被控「協助外國情報機構」的罪名成立，同時，衛志樑的「公職人員行為失當」罪成立。至於兩人所面對的「外國干預罪」指控，陪審團未達成有效裁決。



對於此案判決結果，港府發言人回應指，從案件初始，特區政府便已明確指出，案件所涉相關指控與特區政府及駐倫敦經貿辦「絕無關連」，且港府從來不是涉案方，「我們堅決反對所有對特區政府和駐倫敦經貿辦的不實指控」。



英國安全事務國務大臣賈維斯(Dan Jarvis)則在判決公布後發聲明稱，「這些人代表中國開展的活動侵犯了我們的主權，絕不會被容忍」，並稱英國外交部將召見中國大使，「明確表明此類活動在英國領土上過去不可接受，未來也絕不會被接受」。

《經濟通通訊社8日專訊》