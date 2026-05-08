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AH股新聞

08/05/2026 08:28

中集集團(02039)股東招商局國際（中集）投資昨減持1500萬股

　　中集集團(02039)(深:000039)公布，於昨日，收到股東招商局國際（中集）投資告知，昨天通過大宗交易方式減持1509.7萬股H股，佔總股本0.28%。

　　該集團指，招商局國際（中集）投資持股由24.18%減少至23.9%。招商局國際（中集）投資自3月27日至昨日期間，通過集中競價和大宗交易方式累計減持3168.55萬股，佔總股本的0.59%。
《經濟通通訊社8日專訊》

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