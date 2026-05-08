兆易創新(03986)董事長朱一明累沽344萬A股，涉及市值12億人幣

兆易創新(03986)(滬:603986)公布，昨天收到董事長兼執行董事朱一明告知，已通過集中競價方式累計減持約343.9萬股A股，佔總股本的0.49%。以兆易創新A股上日收市價計，朱一明減持該批A股股份市值高達12億元人民幣。
該集團指，減持後，朱一明先生及其一致行動人香港贏富得合計持股比例由8.39%減少至7.9%。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票
08/05/2026 08:45
兆易創新(03986)(滬:603986)公布，昨天收到董事長兼執行董事朱一明告知，已通過集中競價方式累計減持約343.9萬股A股，佔總股本的0.49%。以兆易創新A股上日收市價計，朱一明減持該批A股股份市值高達12億元人民幣。
該集團指，減持後，朱一明先生及其一致行動人香港贏富得合計持股比例由8.39%減少至7.9%。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票
上一篇新聞︰08/05/2026 08:50 華昊中天醫藥(02563)折讓11%發新股予百洋醫療籌1億元，意向於市場購回股份
下一篇新聞︰08/05/2026 08:43 可孚醫療(01187)累斥1.8億人幣回購332萬A股，每股最高58.944人幣
08/05/2026 09:22 《打擊貪腐》國防部兩任前部長魏鳳和、李尚福判死緩，解放軍報：咎由自取、自作自受
08/05/2026 08:50 上海醫藥(02607)控股股東上實集團累增持3626萬H股，持股升至39%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N