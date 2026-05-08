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AH股新聞

08/05/2026 08:45

兆易創新(03986)董事長朱一明累沽344萬A股，涉及市值12億人幣

　　兆易創新(03986)(滬:603986)公布，昨天收到董事長兼執行董事朱一明告知，已通過集中競價方式累計減持約343.9萬股A股，佔總股本的0.49%。以兆易創新A股上日收市價計，朱一明減持該批A股股份市值高達12億元人民幣。

　　該集團指，減持後，朱一明先生及其一致行動人香港贏富得合計持股比例由8.39%減少至7.9%。
《經濟通通訊社8日專訊》

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