兆易創新(03986)董事長朱一明累沽344萬A股，涉及市值12億人幣

兆易創新(03986)(滬:603986)公布，昨天收到董事長兼執行董事朱一明告知，已通過集中競價方式累計減持約343.9萬股A股，佔總股本的0.49%。以兆易創新A股上日收市價計，朱一明減持該批A股股份市值高達12億元人民幣。



該集團指，減持後，朱一明先生及其一致行動人香港贏富得合計持股比例由8.39%減少至7.9%。

《經濟通通訊社8日專訊》