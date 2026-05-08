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AH股新聞

08/05/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(7日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)3829.87
瀾起科技(688008)3396.86
海光信息(688041)3200.94
兆易創新(603986)2677.61
亨通光電(600487)2095.24
中微公司(688012)2018.86
芯原股份(688521)1888.11
紫金礦業(601899)1685.95
佰維存儲(688525)1616.75
工業富聯(601138)1521.32
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)10441.06
中際旭創(300308)4868.38
新易盛(300502)3693.13
立訊精密(002475)3486.05
天孚通信(300394)2770.66
勝宏科技(300476)2661.86
江波龍(301308)2621.46
東山精密(002384)2352.92
德明利(001309)2225.71
北方華創(002371)2027.42

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社8日專訊》

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