《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(7日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3829.87
|瀾起科技
|(688008)
|3396.86
|海光信息
|(688041)
|3200.94
|兆易創新
|(603986)
|2677.61
|亨通光電
|(600487)
|2095.24
|中微公司
|(688012)
|2018.86
|芯原股份
|(688521)
|1888.11
|紫金礦業
|(601899)
|1685.95
|佰維存儲
|(688525)
|1616.75
|工業富聯
|(601138)
|1521.32
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|10441.06
|中際旭創
|(300308)
|4868.38
|新易盛
|(300502)
|3693.13
|立訊精密
|(002475)
|3486.05
|天孚通信
|(300394)
|2770.66
|勝宏科技
|(300476)
|2661.86
|江波龍
|(301308)
|2621.46
|東山精密
|(002384)
|2352.92
|德明利
|(001309)
|2225.71
|北方華創
|(002371)
|2027.42
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】特朗普料本月中訪華並與習近平會面，你認為中美元首會面後，兩國關係會否改善？習特會是否有助穩定全球局勢？ ► 立即投票