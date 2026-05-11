【國務會議】李強：研究推進地方政府化債工作，堅決防範新增隱性債務

國務院總理李強9日主持召開國務院常務會議，會議研究推進地方政府債務風險化解有關工作。會議指出，一攬子化債方案部署實施以來，債務風險化解工作取得明顯成效。要繼續聚焦重點領域和薄弱環節，壓實地方主體責任，完善支持化債政策，增強地方自主償債能力，確保如期完成化債任務。要建立健全長效機制，堅決防範新增隱性債務。



*加強水網、新型電網、算力網等規劃建設*



會議指出，要切實把思想和行動統一到黨中央對形勢的科學判斷上來，進一步增強信心，在應對變局中把握機遇，在攻堅克難中推動發展，鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，努力實現「十五五」良好開局。宏觀政策要在用好、用足上下功夫，堅持靠前發力，不斷提升實施效能。做強國內大循環要在供需協同、聯動升級上求突破，落實和完善服務業擴能提質舉措，加強水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網等規劃建設。



民生保障要在穩就業、兜底線上多發力，做好教育、醫療、托育、「三農」等工作。要以更大力度、更實舉措加強基礎研究，把基礎研究工作擺上重要日程，結合國家急迫需要和長遠需求，明確主攻方向和重點領域，多措並舉加大投入力度，注重營造良好科研生態。要有力有效應對風險挑戰，持續推進房地產、地方政府債務、中小金融機構等領域風險化解，緊盯壓實各方安全生產責任，堅決遏制重特大事故發生。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》