《駐京專電》元道通信、清越科技因財務造假將被強制退市

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中證監8日宣布，已對元道通信(深:301139)和清越科技(滬:688496)財務造假案件作出行政處罰事先告知，兩家公司均因觸及重大違法強制退市情形，將分別由深交所和上交所依法啟動退市程序。



經查，元道通信在2019年至2022年期間持續虛增收入，存在欺詐發行及定期報告信息披露違法違規行為。中證監擬對該公司處以2.39億元（人民幣．下同）罰款，對3名責任人員合計罰款1800萬元，並對相關人員採取5年證券市場禁入措施。



由於觸及重大違法強制退市情形，深交所將依法啟動元道通信的強制退市程序。目前，中證監已凍結該公司募集資金相關帳戶，並對中介機構執業情況同步開展調查。對於可能涉及的犯罪線索，中證監表示將堅持「應移盡移」工作原則，嚴格按照刑法及《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》移送公安機關。



*清越科技虛增利潤，中證監擬罰1.73億*



另一家涉案企業清越科技，經查在2021年、2022年及2023年半年報中虛增利潤，同樣被認定存在欺詐發行及定期報告信息披露違法違規行為。中證監擬對該公司罰款1.73億元，對4名責任人員合計罰款3300萬元，並採取4至8年的證券市場禁入措施。



上交所將依法啟動清越科技的強制退市程序。中證監已凍結該公司募集資金相關賬戶，並對中介機構執業情況展開調查。對於可能涉及的犯罪線索，也將依法移送公安機關。



目前，廣發證券、立信會計師事務所及清越科技實際控制人已公開聲明，將對遭受損失的適格投資者進行先行賠付，並委托投資者保護機構依法做好支持服務工作。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》