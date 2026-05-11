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11/05/2026 09:51

《駐京專電》商務部：牛肉保障措施項下巴西進口牛肉已達規定數量50%

　　商務部10日發布關於2026年度牛肉保障措施執行提示信息顯示，牛肉保障措施項下自巴西進口的牛肉於9日已達到商務部公告2025年第87號明確的該國家規定數量的50%。根據商務部此前公告，在牛肉進口數量達到規定數量100%的第3日起（含當日），將在現行適用關稅稅率基礎上加徵55%關稅。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》

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