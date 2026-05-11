《駐京專電》醫保局就今年醫保目錄及商保創新藥目錄調整公開徵意見

國家醫保局9日發布《2026年國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄及商業健康保險創新藥品目錄調整工作方案》等相關文件，並向社會公開徵求意見。工作方案預計會在5月底正式發布，11月底前發布新版醫保藥品目錄和商保創新藥目錄。



與去年相比，2026年目錄調整工作方案對目錄外藥品申報條件增加3條，包括「納入2025年商業健康保險創新藥品目錄的藥品」等，並允許已在商保創新藥目錄內的藥品因新增適應症進行申報。國家醫保局有關負責人表示，調整後既適當拓寬了目錄外藥品的申報範圍，也體現了醫保藥品目錄與商保創新藥目錄的銜接，穩定企業參與申報商保創新藥目錄的積極性。



在調出醫保目錄方面，將說明書中禁忌、不良反應、注意事項為尚不明確且未在規定時間內完善的中成藥作為重點考慮調出的品種。



商保創新藥品目錄調整同步開展，主要納入超出「保基本」定位、暫時無法納入基本目錄，但創新程度高、臨床價值大、患者獲益顯著且適保性強的創新藥，推薦商業健康保險、醫療互助等多層次醫療保障體系參考使用。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕11日北京專電》