《駐京專電》北京數據出境負面清單機制擴至全市，涵蓋9個行業領域

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

北京市互聯網信息辦公室、北京市商務局、北京市政務和數據局聯合發布《中國（北京）自由貿易試驗區、國家服務業擴大開放綜合示範區數據出境管理清單（負面清單）（2025 版）》（「兩區」負面清單）及配套管理辦法，適用區域由北京自貿區拓展至全市。



*「兩區」負面清單共涵蓋9個行業領域*



北京市互聯網信息辦公室副主任王飛今日在發布會上介紹，在覆蓋領域上，「兩區」負面清單共涵蓋9個行業領域、67個業務場景和612個字段，主要包括兩類：一是首批自貿區負面清單直接轉為「兩區」清單，包括汽車、醫藥、民航、零售、人工智能等5個領域；二是新編制的「兩區」負面清單，著眼北京市生物醫藥、高級別自動駕駛、雙機場國際物流樞紐、國際金融服務等重點產業發展方向，創新編制了醫療器械、自動駕駛（智能網聯汽車）、貿易物流、銀行業等4個領域負面清單。同時，按照國家「一地創新、多地適用」原則，建立外省市負面清單應用機制，對於北京市企業後續確有使用需求的外省市負面清單，履行評估備案程序後動態納入北京市負面清單體系。下一步還將按照動態管理機制，持續豐富拓展清單覆蓋領域，成熟一批發布一批。



*醫療健康、AI、智能網聯汽車等「一業一策」持續推進*



王飛又介紹，「數據跨境流動3.0版方案」發布後，受到了企業廣泛關注。目前，醫療健康、人工智能、智能網聯汽車等重點領域「一業一策」標桿應用持續推進，國際醫藥創新公園、數字經濟企業出海創新服務基地、國際數據樞紐港等「一區一品」特色高地加快建設，達索、勵訊、西門子等企業國際數據業務有序落地，取得了良好的社會和市場反響。



今年3月，《關於進一步深化數據跨境流動便利化綜合配套改革實施方案》發布。在解決數據跨境流動1.0階段「合規」、2.0階段「便利」問題的基礎上，3.0階段以「全面應用」為核心目標，以促進數據要素價值釋放為牽引，以提升網絡數據治理能力為保障，圍繞政策環境、行業應用、集成服務、技術支撐、生態構建、風險防控等六個方面重點提出了27項創新政策舉措，力爭更加突出在企業服務上的應用。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》