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11/05/2026 08:17

《神州頭條》財經報章頭版摘要：海關發布4月出口增10%，進口增21%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 海關總署發布4月出口增10%，進口增21%
▷ 前4月進出口總值16.23萬億，同比增14.9%
▷ 國務院常務會議部署地方債風險化解工作

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

打造更多叫得響的品牌
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品牌是高質量發展的重要象徵，加強品牌建設是發展新質生產力的內在要求。2017年，我國將5月10日設立為「中國品牌日」，如今已進入第十個年頭。「十五五」規劃綱要部署的16個「強國」建設目標中，製造強國、質量強國、貿易強國、農業強國等，都蘊含著做強中國品牌的內在要求。
　
14.9%，前4個月外貿延續良好增長態勢
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海關總署日前發布數據顯示，今年前4個月，中國貨物貿易進出口總值16.23萬億元(人民幣．下同)，同比增長14.9%，延續良好增長態勢。其中，出口機電產品5.92萬億元，同比增長17.6%，佔整體出口的63.5%，成為「主力軍」。與此同時，我國出口結構正穩步邁向綠色化、智能化。
　
2026世界品牌莫干山大會在浙江德清開幕
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2026世界品牌莫干山大會5月10日在浙江德清開幕。本次大會以「品牌，讓世界更美好」為主題，搭建品牌交流對話平台，匯聚政府部門、中外企業、高等院校、行業協會等深入探討品牌建設，推動中國品牌高質量發展，促進世界品牌交流互鑑。

　
《上海證券報》
　
打造更多叫得響的品牌
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
品牌是高質量發展的重要象徵，加強品牌建設是發展新質生產力的內在要求。2017年，中國將5月10日設立為「中國品牌日」，如今已進入第十個年頭。
　
前4個月進出口同比增長14.9% 延續強勁增勢
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海關總署5月9日發布數據顯示，前4個月，中國貨物貿易進出口總值16.23萬億元，同比增長14.9%，保持兩位數增長。4月，貨物貿易進出口總值4.38萬億元，同比增長14.2%，較上月加快5個百分點。其中，出口增長9.8%，進口增長20.6%。
　
地方債風險化解再擂鼓，有何深意？
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5月9日召開的國務院常務會議，研究推進地方政府債務風險化解有關工作。會議指出，一攬子化債方案部署實施以來，債務風險化解工作取得明顯成效。要繼續聚焦重點領域和薄弱環節，壓實地方主體責任，完善支持化債政策，增強地方自主償債能力，確保如期完成化債任務。

　
《證券時報》
　
外貿運行態勢良好，前4個月進出口增長14.9%
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5月9日，海關總署發布的最新數據顯示，以人民幣計價，今年前4個月，中國出口9.33萬億元，同比增長11.3%；進口6.90萬億元，同比增長20%。4月，出口2.48萬億元，同比增長9.8%；進口1.90萬億元，同比增長20.6%。
　
五年化債行至中途，地方隱債處置迎新部署
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自2024年中國宣布直接增加地方化債資源10萬億元，打出力度最大的化債「組合拳」以來，該輪化債行動已行至中途，距離2028年的隱性債務消化目標進程近半。近期，中央政治局會議與國務院常務會議相繼對地方化債工作作出新部署，強調債務處置聚焦重點領域和薄弱環節，確保如期完成化債任務。
　
「八車企被約談」中的假信息與真問題
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近日，一則「8家車企因鎖電問題被約談」的謠言廣泛傳播，在整個新能源汽車行業引發軒然大波。隨著8家被點名的車企集體辟謠，以及監管部門的明確否認，這則謠言被證實是由AI大模型主導的一場鬧劇。

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