《鍾之日記》恒指先跌後回，芯片內房走強

5月11日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國正式公布美國總統特朗普周三（13日）訪華，市場聚焦中美元首會談；美國拒絕接受伊朗最新提出的和平方案，為中東前景再次蒙上陰影。港股今早輕微低開，早盤窄幅波動，A股則越升越有，帶動港股午後收復失地、掉頭上漲。恒指全日收報26406，升13點或不足0.1%，主板成交近2885億元。



*滬綜指升1.08%企穩四千二，創近11年收盤新高*



滬深股市大漲，滬綜指企穩四千二收升1.08%，報4225.02點，創近11年收盤新高；半導體為首的科技股領漲，創業板多拿3.5%，深成指亦收高2.16%。交投活躍，滬深兩市全天成交額超3.5萬億元（人民幣．下同），為連續四個交易日超3萬億元，較上個交易日放量4903億元或16%，並為今年1月14日以來新高。市場人士分析，大市走強是多重利好疊加，包括經濟數據變好、特朗普即將訪華，以及美股科技股不斷新高。



受伊朗戰爭衝擊影響，內地4月通脹再度走高。PPI同比漲幅創近四年新高，CPI同比增幅亦超出市場預期。另外，得益於全球製造業高景氣度以及高油價下的補庫存需求等，4月中國進出口均超預期增長。分析人士預計，電子、汽車等將托舉中國出口增速處於高位，外貿繼續助力中國經濟。



盤面上，半導體板塊領漲大市，瀾起科技(滬:688008)收升18.5%，報249.22元，創歷史新高。上周五（8日）美股標普500與納指雙雙創下歷史新高，費城半導體指數單日大漲5.51%，整體半導體產業呈現強勁表現。中美官宣美國總統特朗普訪華行程，美國官員透露，中國國家主席習近平與特朗普將討論伊朗、台灣、人工智能等議題。



*半導體狂潮持續，資金追捧芯片股*



全球半導體股升勢延續，美股費城半導體指數持續破頂，繼5月6日單日飆4.5%後，上周五（8日）又漲5.51%，創歷史新高；當日美股標普500與納指亦雙雙創下歷史新高。晶圓代工板塊中，英特爾(Intel)因取得蘋果芯片代工訂單的初步協議，股價飆升近14%，收於124.92美元；蘋果股價收高約2%。



市場熱情高漲，帶動整個板塊估值再重評。港股芯片股受捧，瀾起科技(06809)大漲11.5%，納芯微(02676)收高15.5%，兆易創新(03986)漲近8%，中芯國際(00981)升4.4%，報76.6元，華虹半導體(01347)升2.4%。



據《華爾街日報》報道，英特爾已與蘋果達成初步協議，為蘋果的設備生產部分芯片。這有望提振英特爾的代工業務，並助力華盛頓促進美國本土芯片生產的努力。知情消息人士稱，雙方進行了超過一年的密集談判，並於近幾個月敲定了一項正式協議。



若能拿下蘋果的訂單，英特爾將從這家全球最大的消費電子公司之一獲得穩定需求，這不僅能提升其聲譽，還能提振其近年來落後於台積電的代工業務。報道稱，美國政府在促成蘋果參與談判方面發揮了重要作用。



一位政府官員表示，「總體而言，我們希望並一直在幫助英特爾」。該官員並補充說，此舉並非因為持有英特爾股權，而是因為該公司是美國主要的半導體生產商。此次合作還將推動特朗普政府將更多芯片生產引入美國並加強本土製造業的目標。



*滬廣深樓市升溫，內房股集體走強*



國務院總理李強上周六（9日）主持召開國務院常務會議，要求有力有效應對風險挑戰，持續推進房地產、地方政府債務、中小金融機構等領域風險化解，再度向房地產行業釋出政策支持信號。



內房股今日集體上漲，龍湖(00960)升8.4%，報9.92元，為最佳藍籌；潤地(01109)漲4.5%，中國金茂(00817)彈3.6%，中國海外發展(00688)升2.8%，碧桂園(02007)升1.9%；昔日內房龍頭萬科(02202)仍在推進境內債展期工作，最新「23萬科MTN002」展期議案獲通過，股價收升1.9%，報3.22元。



近期，內地房地產政策密集出台。截至4月30日，23個城市相繼出台28條樓市鬆綁政策，涵蓋優化公積金政策、發放購房補貼（含購房貸款貼息）、支持住房「以舊換新」等。政策效果已逐步在一線城市廣深滬顯現：深圳光明區一新樓盤92套房源，當日推出40分鐘即售罄；廣州海珠區保利海韻新項目5月10日首度發售，推出超390套單位，線上選房開始後僅兩分半鐘即全部選完。



成交量數據同樣印證樓市回暖。深圳中原地產數據顯示，5月1至5日，新房（預售+現售）網簽275套，同比增長45.5%；二手房成交121套，同比增長80.6%。上海房產交易中心數據也顯示，今年4月全市二手房（含商業）累計網簽量達28742套，同比增長22.3%，創下近十年上海4月單月成交新高。



里昂發表報告指，渠道調查顯示，上海樓市復甦已進入需求上移階段，一二手成交量改善，且愈來愈由中價單位帶動，而非細單位。在負擔能力改善、庫存穩定及資金機會成本下降的支持下，該行認為周期見底的機會率有所上升。美銀證券則指出，內地樓市仍處於復甦初期階段，4月住宅合約銷售按年增長18%，一線城市亦出現更多回穩跡象，因此將優質開發商的目標價平均上調13%。



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