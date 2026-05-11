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AH股新聞

11/05/2026 11:04

【ＡＩ】Vbot維他動力完成近5億元Pre-A輪融資，超能機器狗已量產交付

　　Vbot維他動力今日宣布已完成Pre-A輪融資，融資金額近5億元人民幣，將主要用於大規模量產、銷售網絡建設，和新一代人形機器人的研發。

　　據介紹，本輪融資由東方嘉富、華泰紫金、復星銳正聯合領投，上汽集團(滬:600104)旗下尚頎資本、明薈致遠共同參與投資，凱輝基金、今日資本、高瓴創投、渶策資本、百度集團(09888)旗下BV百度風投、柏睿資本等老股東繼續投資。

*首批500台超能機器狗已量產下線*

　　Vbot維他動力表示，Vbot首款產品--Vbot超能機器狗已於5月8日正式啟動交付。首批500台產品已完成量產下線，通過微信小程序商城與京東平台陸續向終端消費者發貨。5月，預計將完成超過1500名用戶的產品交付；6月產能將提升到2500台以上，進一步加速預訂用戶的產品交付。

　　公開信息顯示，Vbot超能機器狗售價12988元人民幣，搭載雙目深度感知高精度激光雷達，AI算力可達128TOPS，續航超5小時，官方宣稱是全球首款無需遙控的智能機器狗。
《經濟通通訊社11日專訊》

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