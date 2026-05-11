《汽車新勢力》奇瑞回應在日推出EV新品牌：僅參投項目、不參與經營管理

據《日經中文網》報道，奇瑞汽車(09973)聯合日本汽車用品巨頭澳德巴克斯(AUTOBACS SEVEN)等多方成立合資公司，計劃在日本銷售中國生產的純電動汽車。



報道指出，奇瑞和澳德巴克斯及其他合資方已成立合資公司，並通過該合資公司旗下的開發銷售公司EMT（位於橫濱）推出自己的EV品牌。首款EV計劃於2027年開始在日本交付，利用奇瑞在中國市場積累的技術，搭載高級駕駛輔助等功能，具體價格將在後續確定，但會瞄準主流市場。



不過，《第一財經》引述奇瑞汽車回應稱，奇瑞只是作為多個股東方之一，投資了EMT項目，並不參與經營管理。



《日經中文網》提到，除澳德巴克斯和奇瑞之外，中國國有的江蘇悅達汽車集團、電池巨頭國軒高科、日本塗裝設備巨頭阿耐思特岩田也將參與。本次合作採用多方優勢互補的架構：中方由奇瑞提供整車技術、平台與智能化系統，江蘇悅達盤活原高合汽車鹽城工廠承擔初期生產，國軒高科供應電池。日方澳德巴克斯負責日本市場銷售、售後與品牌推廣，依托其全國1200家門店快速搭建網絡，阿耐思特岩田提供塗裝工藝支持。

《經濟通通訊社11日專訊》