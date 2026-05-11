  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

11/05/2026 15:06

《汽車新勢力》奇瑞回應在日推出EV新品牌：僅參投項目、不參與經營管理

　　據《日經中文網》報道，奇瑞汽車(09973)聯合日本汽車用品巨頭澳德巴克斯(AUTOBACS SEVEN)等多方成立合資公司，計劃在日本銷售中國生產的純電動汽車。

　　報道指出，奇瑞和澳德巴克斯及其他合資方已成立合資公司，並通過該合資公司旗下的開發銷售公司EMT（位於橫濱）推出自己的EV品牌。首款EV計劃於2027年開始在日本交付，利用奇瑞在中國市場積累的技術，搭載高級駕駛輔助等功能，具體價格將在後續確定，但會瞄準主流市場。

　　不過，《第一財經》引述奇瑞汽車回應稱，奇瑞只是作為多個股東方之一，投資了EMT項目，並不參與經營管理。

　　《日經中文網》提到，除澳德巴克斯和奇瑞之外，中國國有的江蘇悅達汽車集團、電池巨頭國軒高科、日本塗裝設備巨頭阿耐思特岩田也將參與。本次合作採用多方優勢互補的架構：中方由奇瑞提供整車技術、平台與智能化系統，江蘇悅達盤活原高合汽車鹽城工廠承擔初期生產，國軒高科供應電池。日方澳德巴克斯負責日本市場銷售、售後與品牌推廣，依托其全國1200家門店快速搭建網絡，阿耐思特岩田提供塗裝工藝支持。
《經濟通通訊社11日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第三個月，特朗普訪華前指伊朗戲弄美國，...

11/05/2026 09:32

中東戰火

美行刺「文化」5特點，揭暗殺背後真相

08/05/2026 08:26

大國博弈

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區