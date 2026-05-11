  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

11/05/2026 08:25

【聚焦數據】內地4月美元進出口俱勝預期，出口同比增逾14%

　　內地4月進出口均優預期。海關總署上周六（9日）公布，以美元計出口同比增長14.1%，大幅高於市場預期的7.9%，按月大增11.6個百分點；進口同比增長略放緩至25.3%，但亦勝預期，並連續兩個月維持逾20%增速。貿易順差擴大至848.2億美元，高於預期，前值為511.3億美元。分析指，中東衝突下中國出口韌性仍足，料外貿強勁續支撐次季經濟。

　　今年首4個月計，以美元計價出口同比增長14.5%，進口增長23.6%，貿易順差3,477億美元。按地區劃分，4月中國對美國出口同比增長11.3%，扭轉3月的大幅下跌26.5%；對東盟和歐盟出口分別同比升15.2%和13.4%，亦較3月擴大8.3和6個百分點。包括中東在內的其他新興市場，4月出口同比增15.2%，較3月加快6個百分點。

　　進口方面，中東衝突導致原油運輸受阻，拖累4月原油進口量按年下降20%至3847萬噸，為2022年7月以來最低水平；天然氣進口量下降約13%至842萬噸。此外，受美國及巴西季節性供應提振，4月大豆進口848萬噸，較3月的402萬噸增長逾1倍，按年增長40%。
《經濟通通訊社11日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第三個月，特朗普訪華前指伊朗戲弄美國，...

11/05/2026 09:32

中東戰火

美行刺「文化」5特點，揭暗殺背後真相

08/05/2026 08:26

大國博弈

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區