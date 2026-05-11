【數據解讀】4月通脹數據高於預期，分析指動能持續條件料仍不具備

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內地4月居民消費價格指數(CPI)同比升幅稍擴至1.2%，高於《路透》調查預估中值0.9%，環比亦轉為上漲0.3%；工業生產者出廠價格指數(PPI)同比漲幅2.8%則創2022年7月以來新高，並遠高於市場預期的1.6%，環比漲幅擴大至1.7%。



分析人士指出，通脹高於預期主要是國際油價的傳導作用，對消費品價格傳導有限，通脹動能的持續性取決於能否激活居民需求；數據對貨幣政策影響不大，預計仍然保持寬鬆。從未來幾個月看，因產能過剩、國內需求增長乏力等形成持續性再通脹動能條件料仍不具備。



*戰爭外溢影響推高通脹*



凱投宏觀認為，伊朗戰爭的外溢影響4月再次推高了通脹，但價格上行壓力範圍依然有限，不太可能演變成更廣泛的再通脹動能。未來幾個月通脹可能還會小幅上行，但只要油價不再大幅上漲，整體CPI漲幅應會在明顯低於政府目標的水平見頂，並在年底前回落至1.0%以下。



未來幾個月，成本推動的物價壓力可能會逐步傳導至更廣泛的通脹層面。但由於大多數行業的產能過剩問題尚未解決，且國內需求增長依然乏力，形成持續性再通脹動能的條件似乎仍不具備。



*貨幣政策仍然保持寬鬆*



華創證券資管二部總經理屈慶表示，通脹高於預期主要是國際油價的傳導作用，但目前看，PPI向CPI傳導的少，中下游企業壓力大，對貨幣政策影響不大，仍然保持寬鬆，因為油價反彈導致PPI越高的情況下，經濟下行壓力反而越大。



另外，澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬稱，有色、油價推高PPI，但對消費品價格傳導有限；目前看仍需要2-3個月CPI才能達到高點。本輪通脹仍是輸入型，持續性取決於能否激活居民需求。由於房地產仍處於弱勢，預計CPI仍將保持溫和上升。

《經濟通通訊社11日專訊》