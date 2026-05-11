【習特會】特朗普訪華落實，中國外交部：元首外交對中美關係具不可替代引領作用

美國總統特朗普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問，新一場「習特會」料於14日上午舉行。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上介紹，這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。國家主席習近平將同特朗普總統就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。



郭嘉昆強調，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中方願同美方一道，秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作、管控分歧，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。



*美國制裁中企，京：堅決反對非法單邊制裁*



外交部例會上，有外媒提到特朗普據報將會同習近平談論有關伊朗的事情。對此，郭嘉昆表示，關於伊朗局勢，中方立場是一貫的，將繼續為停火止戰勸和促談，發揮積極作用。



另外，針對美方以協助伊朗開展軍事活動為由，制裁三家中國企業，郭嘉昆表示，中方堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁。中方一貫要求中國企業依法依規開展業務，將堅定維護本國企業的正當權益。關於伊朗局勢，中方已經多次表明了嚴正立場，當務之急是全力避免戰端重啟，而不是借戰事惡意關聯、抹黑他國。

《經濟通通訊社11日專訊》