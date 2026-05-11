【數據解讀】統計局：國際原油價格變動和假期出行需求增加，CPI溫和回升

國家統計局公布，4月全國居民消費價格指數(CPI)按年上漲1.2%，優於市場預期的升0.9%，升幅較上3月擴大0.2個百分點。首四個月平均全國居民消費價格按年上漲0.9%。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀4月CPI數據稱，4月受國際原油價格變動和假期出行需求增加影響，居民消費價格指數(CPI)環比上漲0.3%，同比上漲1.2%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，保持溫和回升。



*工業消費品價格同比漲幅擴大*



從同比看，本月工業消費品價格上漲3.5%，漲幅比上月擴大1.3個百分點，影響CPI同比上漲約1.06個百分點。工業消費品中，受國際大宗商品價格波動影響，國內汽油和黃金飾品價格變動較大，其中汽油價格漲幅擴大至19.3%，影響CPI同比上漲約0.56個百分點；黃金飾品價格漲幅回落至46.9%，影響CPI同比上漲約0.20個百分點。



服務中，基本公共服務項目價格漲幅總體穩定，其中醫療服務和教育服務價格分別上漲3.4%和0.5%，合計影響CPI同比上漲約0.25個百分點；出行服務價格漲幅有所擴大，本月上漲3.7%，影響CPI同比上漲約0.13個百分點。



食品價格則由上月上漲0.3%轉為下降1.6%。食品中，豬肉價格下降15.2%，降幅比上月擴大3.7個百分點，影響CPI同比下降約0.29個百分點；鮮菜和鮮果價格分別下降0.5%和1.0%；牛肉、羊肉、水產品和雞蛋價格均上漲，漲幅在1.0%-6.2%之間。



*食品價格環比降幅收窄*



從環比看，全國CPI環比由上月下降0.7%轉為上漲0.3%，高於季節性水平0.4個百分點，主要受能源和出行服務價格上漲影響。受國際原油價格波動影響，國內能源價格上漲5.7%，漲幅比上月擴大0.9個百分點，影響CPI環比上漲約0.39個百分點。其中，汽油價格上漲12.6%。服務價格由上月下降1.1%轉為上漲0.5%，高於季節性水平0.2個百分點，影響CPI環比上漲約0.22個百分點。



其中，受清明節假期、「五一」假期及部分地區春假影響，出行服務需求明顯增加，飛機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格分別上漲29.2%、8.6%、4.5%和3.9%，漲幅均高於季節性水平，四項合計影響CPI環比上漲約0.17個百分點。



食品價格下降1.6%，降幅比上月收窄1.1個百分點，影響CPI環比下降約0.28個百分點。食品中，隨著天氣轉暖，鮮菜和鮮果大量上市，價格分別下降6.4%和2.3%，豬肉和水產品供應充足，價格分別下降5.7%和1.2%，四項合計影響CPI環比下降約0.28個百分點。扣除能源的工業消費品價格下降0.2%，基本保持穩定。

《經濟通通訊社11日專訊》