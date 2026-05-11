【數據解讀】統計局：國際大宗商品價格快速上漲，PPI漲幅擴大

國家統計局公布，4月全國工業生產者出廠價格(PPI)按年上漲2.8%，大勝市場預期的升1.6%，為連續第二個月上漲，漲幅較3月擴大2.3個百分點，並創2022年7月以來新高；按月升1.7%，升幅較3月擴大0.7個百分點。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀4月PPI數據稱，受國際大宗商品價格快速上漲，國內部分行業需求增加、市場競爭秩序不斷優化等因素影響，PPI環比上漲1.7%，同比上漲2.8%，漲幅比上月均有所擴大。



*有色金屬礦採選業價格上漲38.9%*



從同比看，價格上漲的主要行業中，有色金屬礦採選業上漲38.9%，有色金屬冶煉和壓延加工業上漲22.5%，合計影響PPI同比上漲約1.58個百分點；石油和天然氣開採業上漲28.6%，石油煤炭及其他燃料加工業上漲14.2%，化學原料和化學製品製造業上漲8.9%，合計影響PPI同比上漲約1.50個百分點；電氣機械和器材製造業上漲3.6%，計算機通信和其他電子設備製造業上漲1.5%，合計影響PPI同比上漲約0.46個百分點。



價格下降的主要行業中，非金屬礦物製品業下降5.5%，電力熱力生產和供應業下降4.2%，汽車製造業下降2.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降1.1%，合計影響PPI同比下降約0.75個百分點。



*新能源車整車製造價格環比降幅收窄*



從環比看，本月PPI環比運行的主要特點：一是國際輸入性因素影響國內石油相關行業價格上漲。國際原油價格上行帶動國內石油相關行業價格上漲。其中，石油和天然氣開採業價格環比上漲18.5%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲16.4%，化學原料和化學製品製造業價格上漲8.3%，化學纖維製造業價格上漲5.6%，橡膠和塑料製品業價格上漲1.7%。



二是國內部分行業需求增加帶動價格上行。算力需求快速增長，電氣化進程加快，光纖製造價格環比上漲22.5%，外存儲設備及部件價格上漲3.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.2%；電煤補庫存需求有所釋放，疊加化工、冶金等非電用煤需求增加，煤炭開採和洗選業價格上漲1.9%；製造業設備更新持續推進帶動用鋼需求增加，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.6%。



三是國內市場競爭秩序不斷優化，相關行業價格上漲或降幅收窄。深入整治「內捲式」競爭成效繼續顯現，鋰離子電池製造價格環比上漲1.6%，新能源車整車製造價格下降0.1%，降幅比上月收窄0.7個百分點。

《經濟通通訊社11日專訊》