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AH股新聞

11/05/2026 11:29

《行業數據》乘聯分會：4月乘用車零售同比下降21.5%，新能源汽車降6.8%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 4月乘用車零售138.4萬輛，同比下降21.5%
▷ 4月新能源乘用車零售84.9萬輛，同比下降6.8%
▷ 4月乘用車出口76.9萬輛，同比增長80.7%

　　乘聯分會今日發布4月份全國乘用車市場分析顯示，4月全國狹義乘用車市場零售138.4萬輛，同比下降21.5%；1-4月累計零售560.4萬輛，同比下降18.5%。4月全國乘用車市場呈現出「總量承壓、結構分化」的複雜特徵。

　　4月狹義乘用車出口表現強勁，出口量達76.9萬輛，同比大增80.7%；其中SUV出口57.2萬輛，同比增長85.8%。累計來看，1-4月狹義乘用車出口259.1萬輛，同比增長66.2%。

　　4月新能源乘用車市場零售84.9萬輛，同比下降6.8%，環比下降0.3%；1-4月新能源乘用車市場零售275.8萬輛，同比下降17.2%。4月常規燃油乘用車零售53萬輛，同比下降37%，環比下降33%。

*4月新能源車出口同比大增111.8%*

　　4月新能源乘用車出口40.6萬輛，同比增長111.8%，環比增長18.3%；1-4月新能源乘用車出口130.6萬輛，同比增展118.7%。4月常規燃油乘用車出口36萬輛，同比增長55%，環比增長5%。

　　對於5月份全國乘用車市場展望，乘聯分會稱，國際油價波動、新品密集上市等多重因素交織影響將主導5月的車市表現。「五一」長假是推動銷量環比回暖的紅利，但消費短板難以快速修復，制約同比漲幅。高油價重塑了購車偏好、加速電動化轉型，完備的新能源產業鏈持續賦能出口增長。整體呈現「環比回暖、同比承壓、內需分化、出口領跑、新能源滲透率持續提高」的弱復甦格局。
《經濟通通訊社11日專訊》

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