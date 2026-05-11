《行業數據》乘聯分會：4月乘用車零售同比下降21.5%，新能源汽車降6.8%

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乘聯分會今日發布4月份全國乘用車市場分析顯示，4月全國狹義乘用車市場零售138.4萬輛，同比下降21.5%；1-4月累計零售560.4萬輛，同比下降18.5%。4月全國乘用車市場呈現出「總量承壓、結構分化」的複雜特徵。



4月狹義乘用車出口表現強勁，出口量達76.9萬輛，同比大增80.7%；其中SUV出口57.2萬輛，同比增長85.8%。累計來看，1-4月狹義乘用車出口259.1萬輛，同比增長66.2%。



4月新能源乘用車市場零售84.9萬輛，同比下降6.8%，環比下降0.3%；1-4月新能源乘用車市場零售275.8萬輛，同比下降17.2%。4月常規燃油乘用車零售53萬輛，同比下降37%，環比下降33%。



*4月新能源車出口同比大增111.8%*



4月新能源乘用車出口40.6萬輛，同比增長111.8%，環比增長18.3%；1-4月新能源乘用車出口130.6萬輛，同比增展118.7%。4月常規燃油乘用車出口36萬輛，同比增長55%，環比增長5%。



對於5月份全國乘用車市場展望，乘聯分會稱，國際油價波動、新品密集上市等多重因素交織影響將主導5月的車市表現。「五一」長假是推動銷量環比回暖的紅利，但消費短板難以快速修復，制約同比漲幅。高油價重塑了購車偏好、加速電動化轉型，完備的新能源產業鏈持續賦能出口增長。整體呈現「環比回暖、同比承壓、內需分化、出口領跑、新能源滲透率持續提高」的弱復甦格局。

《經濟通通訊社11日專訊》