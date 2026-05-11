【數據前瞻】機構料內地4月新增貸同比微增，M2增速持穩於8.5%

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人民銀行近日將公布4月M2、新增貸及社融數據，《路透》綜合近20家機構預測中值顯示，作為傳統的信貸小月，疊加實體總有效需求不足、債貸蹺蹺板效應延續等，預計4月新增人民幣貸款約3000億元(人民幣．下同) ，較上月的2.99萬億元大幅減少，但較去年同期的2800億元略有小增。



同時，4月政府債淨融資同比多增，利率下行背景下企業債對信貸補位持續，均對社融提供一定支撐，預計當月社會融資規模增量1.5萬億元，較上年同期的11599億元增長近三成，較3月的52271億元則大幅減少。



M2增速方面，預計4月將持穩在8.5%附近。



*4月為借貸淡季，信貸需求偏弱*



花旗銀行最新點評稱，「4月是借貸淡季，預計新增人民幣貸款疲軟，約為3000億元」。



廣發證券報告亦指出，從票據利率來看，4月末1M票據利率加速下行且一度趨近0%，反映出銀行配置票據的意願偏強，實體信貸需求偏弱。企業端方面，考慮到製造業PMI較為穩定，繼續處於擴張區間，預計對公實體信貸需求同比持平；但居民加槓桿購房意願可能仍有待修復，汽車消費疲弱，零售貸款預計弱於去年同期。報告稱，「綜合來看，預計4月全口徑人民幣貸款同比少增，增量約2380億元」。



*華福證券：企業債持續對信貸補位*



社融方面，花旗預計新增規模將達到1.7萬億元，政府債券融資和企業債券融資均能提供一定支撐。光大證券報告援引數據顯示，4月國債、地方債合計淨融資規模8945億，同比多增1007億；公司債、企業債、中票、短融等信用債合計淨增4547億，同比多增1876億。



華福證券稱，「企業債券的多增可能反映了優質企業在『貸款-債券』之間的平衡選擇。考慮到反內捲政策對於銀行貸款利率的影響，預計企業債對信貸的補位持續」。

《經濟通通訊社11日專訊》