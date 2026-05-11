  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

11/05/2026 14:35

【數據前瞻】機構料內地4月新增貸同比微增，M2增速持穩於8.5%

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 4月新增人民幣貸款預測3000億元，同比微增
▷ 4月社會融資規模增量預測1.5萬億元，同比增近三成
▷ 4月M2增速預測持穩8.5%

　　人民銀行近日將公布4月M2、新增貸及社融數據，《路透》綜合近20家機構預測中值顯示，作為傳統的信貸小月，疊加實體總有效需求不足、債貸蹺蹺板效應延續等，預計4月新增人民幣貸款約3000億元(人民幣．下同) ，較上月的2.99萬億元大幅減少，但較去年同期的2800億元略有小增。
　
　　同時，4月政府債淨融資同比多增，利率下行背景下企業債對信貸補位持續，均對社融提供一定支撐，預計當月社會融資規模增量1.5萬億元，較上年同期的11599億元增長近三成，較3月的52271億元則大幅減少。

　　M2增速方面，預計4月將持穩在8.5%附近。

*4月為借貸淡季，信貸需求偏弱*
　
　　花旗銀行最新點評稱，「4月是借貸淡季，預計新增人民幣貸款疲軟，約為3000億元」。

　　廣發證券報告亦指出，從票據利率來看，4月末1M票據利率加速下行且一度趨近0%，反映出銀行配置票據的意願偏強，實體信貸需求偏弱。企業端方面，考慮到製造業PMI較為穩定，繼續處於擴張區間，預計對公實體信貸需求同比持平；但居民加槓桿購房意願可能仍有待修復，汽車消費疲弱，零售貸款預計弱於去年同期。報告稱，「綜合來看，預計4月全口徑人民幣貸款同比少增，增量約2380億元」。

*華福證券：企業債持續對信貸補位*
　
　　社融方面，花旗預計新增規模將達到1.7萬億元，政府債券融資和企業債券融資均能提供一定支撐。光大證券報告援引數據顯示，4月國債、地方債合計淨融資規模8945億，同比多增1007億；公司債、企業債、中票、短融等信用債合計淨增4547億，同比多增1876億。

　　華福證券稱，「企業債券的多增可能反映了優質企業在『貸款-債券』之間的平衡選擇。考慮到反內捲政策對於銀行貸款利率的影響，預計企業債對信貸的補位持續」。
《經濟通通訊社11日專訊》

【你點睇？】習特會本周北京舉行，你認為今次中美雙方最優先想解決的是？特朗普今次訪華最主要目的是？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第三個月，特朗普訪華前指伊朗戲弄美國，...

11/05/2026 09:32

中東戰火

說說心理話

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區