貢茶據報擬以20億美元出售，貝恩資本等多家私募股權公司競購

據《路透》報道，兩位知情人士透露，珍珠奶茶連鎖品牌貢茶(Gong Cha)已吸引包括貝恩資本(Bain Capital)和泛大西洋投資集團(General Atlantic)在內的多家私募股權公司競購，賣方TA Associates預計此次交易金額將高達20億美元。



其中一位知情人士稱，總部位於波士頓的私募股權公司TA Associates已聘請摩根大通負責此次出售事宜，並預計將於6月中旬收到具有約束力的報價。



該人士稱，貢茶的年度未計利息、稅項、折舊及攤銷之利潤(EBITDA)超過7000萬美元。20億美元意味著估值為核心獲利的近30倍。這兩位消息人士稱，買家傾向於提出較低的倍數。



貢茶成立於2006年，總部位於台灣，現已發展成為全球最大的茶飲品牌之一，通過直營和特許經營門店在32個市場擁有近2200家門店。



據其官網介紹，該品牌通過遍布亞洲、北美、歐洲和中東的門店，銷售奶茶、果茶及其他冷飲。得益於日本和韓國市場的增長，集團去年營收增長14%，達到2.17億美元。

《經濟通通訊社11日專訊》