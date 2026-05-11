【ＡＩ】廣州：開展人工智能百模培育行動，推動智能網聯汽車等研發推廣

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廣州市人工智能產業發展辦公室印發《廣州市人工智能產業2026年工作要點》(以下簡稱《工作要點》)，系統部署七大工程、32條具體任務。其中提出，「AI+智能製造」發布不少於70個應用場景。開展人工智能百模培育行動，支持企業聯合科研院所，圍繞汽車製造、智能家電、高端裝備、電子信息、生物醫藥等優勢產業，聚焦行業設計研發、生產製造、經營管理、運維服務、供應鏈管理等環節，研發行業垂類模型和專用小模型。



同時，強化智能算力布局。按照國家及省政策要求，規範「城市數據中心+園區算力中心」階梯式發展規劃布局，優化算力項目建設標準。發展新型智能終端。重點推動智能網聯汽車、智能無人系統、全屋智能終端、智能可穿戴設備、工業智能終端、腦機接口等智能硬件產品的研發推廣，推動車載端側大模型應用，支持開發家電-中控-傳感器協同的AIoT(人工智能物聯網)系統。



*上半年組建完成AI產業投資基金*



此前，《廣州市促進人工智能產業高質量發展實施方案》提出到2030年達成「十百千」成效目標，即建設10個AI行業應用共性技術服務平台、形成100個具備市場競爭力和行業推廣潛力的垂直細分大模型、形成1000個人工智能場景應用示範。圍繞以上目標，此次《工作要點》明確提出2026年度核心任務：打造2個平台、培育40個垂類大模型、開放450個人工智能應用場景的年度目標。



《工作要點》其中並提到，2026年上半年組建完成人工智能產業投資基金，實施產業鏈精準招商，建立「薄弱環節清單+靶向招商計劃」動態管理機制。制定出台支持人工智能OPC(一人公司)發展政策措施，激發「超級個體」創新潛能，壯大廣州未來產業發展新動能。



*開展千款智能產品培育計劃，研發推出AI眼鏡等產品*



另外，「AI+未來產業」發布不少於20個應用場景。充分利用在穗高校和科研院所、各級各類重點實驗室、新型研發機構，挖掘AI賦能科學發現、顛覆性技術創新的潛在應用場景，重點支持AI技術在智能無人系統、具身智能、細胞與基因、前沿新材料等領域的應用與融合發展。



加速重點行業打造標桿應用。圍繞藥物研發、醫學輔助診斷、工業機器人、自動駕駛、智能交通管理、智能電網等應用場景需求，支持企業、科研機構開展行業專有模型開發、訓練、驗證與應用，開展千款智能產品培育計劃，支持研發推出AI眼鏡、智能手表等具有潛力的爆款智能硬件產品。

《經濟通通訊社11日專訊》