《Ａ股行情》滬綜指高開0.51%重上四千二，習特會預計周四登場

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滬深股市今早集體高開，外交部終於官宣美國總統特朗普訪華安排，根據白宮放出的行程詳情，市場關注的「習特會」預計周四（14日）登場。滬綜指高開0.51%，開盤即重回四千二關，報4201.35點，深成指高開0.86%，創業板指高開0.88%。盤初芯片及電池股走揚，畜牧及白酒股跌幅居前。



中國外交部今早宣布，應國家主席習近平邀請，美國總統特朗普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。美國白宮稍早公布特普訪華行程細節，指特普訪將於周三（13日）晚上抵達北京，周四上午與習近平舉行雙邊會談，預料討論經貿、伊朗、人工智能等議題。



至於國務院副總理何立峰將於明日起一連兩天，率團到南韓與美方舉行經貿磋商。中方指，雙方會以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。



上周六（9日）為內地五一假期調休後的工作日，海關公布4月份出口數據，以美元計4月出口按年增14.1%，大幅高於市場預期的7.9%，按月大增11.6個百分點；進口按年增長略放緩至25.3%，但亦勝預期。貿易順差擴大至848.2億美元，同樣高於預期。分析指，中東衝突下中國出口韌性仍足，料外貿強勁續支撑次季經濟。



另外，人行今日進行5億元（人民幣．下同）7天期逆回購，這也是逆回購連續三日降至5億元，公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放5億元。本周公開市場逆回購到期535億元。

《經濟通通訊社11日專訊》